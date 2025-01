Felice Maniero ancora nei guai. Schiaffi e pugni a una donna: scatta il braccialetto elettronico

Venezia, 23 gennaio 2025 – L'ex boss della Mala del Brenta è di nuovo nei guai. Dopo avere scontato una condanna in carcere per per aver maltrattato la compagna, Felice Maniero è stato nuovamente denunciato per violenza: avrebbe preso a schiaffi e pugni una familiare. I giudici hanno imposto al 70enne il braccialetto elettronico e il divieto di avvicinamento alla vittima. Aveva appena scontato 4 anni di carcere per maltrattamento all’ex compagna Marta Bisello.

‘Faccia d’Angelo’ ancora nei guai cosa è successo

I fatti, come riporta Il Gazzettino, risalgono a poco tempo fa. Il famoso 'Faccia d'Angelo', che con le sue confessioni alla giustizia aveva permesso di smantellare l'ex banda del Brenta, vive ora con una nuova identità in un luogo segreto. Nel luglio del 2023 l'ex boss, che ha compiuto 70 anni a settembre, aveva finito di scontare una condanna a 4 anni per maltrattamenti, dopo una denuncia di Marta Bisello, la compagna che ha vissuto con lui gli ultimi 30 anni.

La nuova aggressione

Maniero era uscito di prigione un anno e mezzo fa. Pochi giorni fa, un’altra donna – pare una persona di famiglia e non la compagna – lo avrebbe denunciato per violenza. Dopo la chiamata ai carabinieri, per Maniero è scattato il braccialetto elettronico. Il dispositivo serve a segnalare la sua presenza nel caso di avvicini nuovamente alla donna che ha preso a pugni.