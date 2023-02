Incidente a San Donà di Piave, con l’auto nel canale: muore a 19 anni davanti al gemello

Incidente, soccorsi

San Donà di Piave (Venezia), 26 febbraio 2023 - Tragedia del sabato sera nel veneziano. Gabriel Andreetta, di 19 anni è morto la notte scorsa finendo con la propria auto in un canale, a Fossà, una frazione di San Donà di Piave. Drammatica la prima fase dei soccorsi: è stato Riccardo, il fratello gemello del giovane, che lo precedeva su un'altra auto, a buttarsi in acqua per estrarlo dall'abitacolo e cercare di rianimarlo, ma purtroppo Gabriel era già privo di vita.

L'incidente, sulla cui dinamica sono in corso accertamenti, è avvenuto verso le 2 della notte tra il 25 e il 26 febbraio. Gabriel stava rientrando a casa, così come il fratello. A poca distanza dall'abitazione, la Peugeot 208 guidata dal ragazzo è sbandata, finendo nel canale Grassaga e capovolgendosi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di San Donà, i carabinieri e i sanitari del 118 che hanno tentato, purtroppo senza esito, di rianimare il 19enne.

Annullata la partita in segno di lutto

"Con immenso dolore la società comunica che oggi pomeriggio la partita Musilemille Vs Treporti non verrà disputata a causa della prematura scomparsa di un nostro giocatore Andreetta Gabriel: la società è vicina alla Famiglia e al fratello Riccardo in questo tragico momento ", il messaggio di cordoglio della società biancoblu di Musile tra le cui fila giocava Gabriel.

L’altro schianto di oggi

Non è l'unico incidente mortale del fine settimana. Un altro morto e tre feriti si contano in Veneto. A Verona sabato sera scontro fra due auto e un passeggero di 61 anni è morto mentre altre tre persone a bordo sono rimaste ferite, due donne in modo grave e il conducente. Accertamenti sullo stato psicofisico del 23enne che guidava l'altra auto che ha centrato la loro.