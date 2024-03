Verona, iniziato il G7 Industria: “Le sfide sono l’intelligenza artificiale e la transizione azzurro-verde”

Verona, 14 marzo 2024 – Intelligenza artificiale, microprocessori e transizione azzurro-verde, digitale ed ecologica, sono i temi al centro del G7 Industria ospitato oggi a Verona. E con la tradizionale “foto di famiglia” organizzata nel luogo simbolo dell'Arena è iniziato stamattina il summit internazionale, la prima riunione ministeriale del percorso della presidenza italiana del G7.

“Growing together”

L'incontro è al palazzo della Gran Guardia, presieduto dal ministro delle Imprese Adolfo Urso. Con il tema “growing together”, “filo rosso che caratterizzerà la riunione”, focalizzata “sui temi più sfidanti per le imprese, chiamate ad affrontare e vincere la duplice transizione green e digitale”, viene sottolineato, sono presenti, François-Philippe Champagne, ministro dell'innovazione, della scienza e dell'industria del Canada; Robert Habeck, vice cancelliere e ministro dell'economia e dell'azione climatica della Germania; Taku Ishii, viceministro dell'economia, del commercio e dell'industria del Giappone con il connazionale Junji Hasegawa, viceministro degli affari interni e delle comunicazioni; Michelle Donelan, segretario di Stato per la scienza, innovazione e tecnologia del Regno Unito; Marina Ferrari, segretario di Stato per il digitale della Francia; Zoe Baird, Senior Counselor per l'Ai e dello sviluppo dell'occupazione del Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti d'America. A Verona anche Margrethe Vestager, vicepresidente della Commissione Europea.

Urso apre a Verona la riunione dei ministri del G7 Industria

I temi del summit

Tre le aree di discussione proposte dall'Italia: applicazione dell'intelligenza artificiale e delle tecnologie emergenti al tessuto industriale; Sicurezza e resilienza delle catene di approvvigionamento e delle reti; Sviluppo digitale sostenibile e inclusivo a livello globale, con un focus sull'Africa, in linea con il “piano Mattei”. I lavori proseguiranno domani a Trento con un focus sui temi del digitale.