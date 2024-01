Marzara, incendio devasta un casolare: morta un’anziana di 91 anni travolta dalle macerie

Marzara (Verona), 24 gennaio 2024 – É stato trovato il corpo senza vita di Amelia Bonomi di 91 anni, l’anziana vittima dell’incendio che martedì 23 gennaio ha devastato un’abitazione a Marzara. La salma della donna è stato trovato sotto alcune macerie del casolare, dove la 91enne abitava con la figlia, crollato a seguito delle fiamme. L’incendio è divampato nella tarda mattina di martedì, dopo le 11, e gli interventi di soccorso sono proseguiti fino a sera.

L’incendio e la ricerca dell’anziana

La prima segnalazione dell’incendio è avvenuta alle 11.10 di martedì, quando i vigili del fuoco sono intervenuti a Marzana in una casa rurale disposta su tre livelli, con un’anziana che risultava dispersa. Le squadre sono arrivate da Verona, Caldiero e Bardolino con otto automezzi, tra cui un’autoscala e 4 autobotti con 19 operatori. I vigli del fuoco hanno provveduto per spegnere i focolai del rogo nella struttura in gran parte collassata. In seguito, sono intervenuti anche gli operatori del nucleo regionale Usar (Urban Search And Rescue) proveniente da Venezia, i quali hanno proceduto insieme al personale Gos (gruppo operativo Speciale) con macchine movimento terra e un nucleo cinofilo alla ricerca della 91enne dispersa, ritrovata poi senza vita nel pomeriggio. Le operazioni di bonifica si sono protratte per tutta la giornata. Ancora sc onosciute le origini dell’incendio.