Monte Baldo, escursionista precipita nel canalone Osanna: recuperato senza vita dal Soccorso Alpino

Novezzina (Verona), 1 febbraio 2024 – Incidente mortale in montagna oggi in provincia di Verona dove un escursionista ha perso la vita precipitando sul Monte Baldo, una cima di 2.218 metri da cui si ha un ampio panorama sul lago di Garda. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 e, secondo le prime informazioni, si è verificato lungo il canalone Osanna, nei pressi della località di Novezzina. Non sono ancora state diffuse le generalità della vittima.

I soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti l'elicottero di Verona Emergenza e il Soccorso Alpino ma per l’escursionista non ci sono state possibilità. Da una prima ricostruzione, la caduta sarebbe avvenuta in un punto impervio del canalone Osanna, una variante al percorso normale di salita alla cima Telegrafo di 2.200 metri che presenta pendenze importanti, soprattutto nell’uscita verso la vetta, e richiede soprattutto in inverno con neve e ghiaccio attrezzatura e capacità alpinistiche.