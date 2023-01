Verona, Municipio dona bulbi di tulipani per una citta' colorata e pulita

Verona dona bulbi di tulipano ai propri cittadini

Una città più bella, colorata e anche con un'aria meno inquinata. L'amministrazione comunale di Verona ha lanciato per domani il 'Bulboday', ossia la distribuzione di tlipani gratuiti per tutti. "Dona un po' di colore alla tua città. Partecipa alla nostra giornata di distribuzione di bulbi di tulipano - scrive il municipio in una nota -. Una città fiorita è più bella. E rafforza il contrasto all’inquinamento. Anche i tulipani possono fare la loro parte: hanno infatti la capacità di purificare l’aria, perciò sono anche detti ‘fiori della purificazione’. Per tutta la giornata e su tutto il territorio comunale, verranno distribuiti gratuitamente bulbi di tulipano che i veronesi potranno piantare nei propri giardini o nei vasi e aspettarne la sbocciatura a primavera. Su #bulbodayverona, i cittadini potranno inoltre condividere il proprio lavoro e le proprie fioriture, postando foto e video ma anche scambiandosi consigli e suggerimenti".

Bulboday, ecco dove e quando

Ciascun veronese potrà ritirare i propri bulbi di tulipano domani nella propria circoscrizione.

Circoscrizione 1^ Ore 9.30-12.30 piazza Mura Gallieno, 3

Circoscrizione 2^ Ore 9.30-12.30

Centro di Comunità in Largo Stazione, 16 - Parona

via Villa, 25 - Ponte Crencano

piazza Vittorio Veneto - Borgo Trento

via Torricelle, 6, Agri parco Villa Are, in collaborazione con l'associazione Villa Are

piazza Righetti - Quinzano

via San Martino, 7 - Avesa

Circoscrizione 3^ dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 via Sogare, 3

Circoscrizione 4^

dalle 9.30 alle 12-30 e dalle 14.30 alle 17.30 via Tevere, 38

Circoscrizione 5^ dalle 9.30 alle 12-30 piazzale Scuro - all'interno del Mercato Km0

Circoscrizione 6^ dalle 9.30 alle 12.3 via Zagata, 2

Circoscrizione 7^ dalle 9.30 alle 12.30 piazza del Popolo, 15

Circoscrizione 8^ dalle 9.30 alle 12.30

sede via Valpantena, 40 - Quinto dalle 15 alle 18 piazza Penne Nere, 2 - Montorio

