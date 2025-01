Il Carlino intervista Massimo Fabi, il nuovo assessore regionale alle Politiche per la salute: il video

Fabi - scelto dal neo-governatore, Michele de Pascale - è laureato in medicina e chirurgia a Parma, ha conseguito la specializzazione in Reumatologia all’Università di Milano. Nel 1993 all’Ateneo di Trieste ha ottenuto la specializzazione di Igiene e Medicina preventiva. Dal dicembre 2008 al febbraio 2015 è stato direttore generale dell’ Ausl di Parma. Vanta una ricca esperienza nella gestione e governo delle Aziende sanitarie; dal 2004 al 2008 è stato direttore sanitario all’Azienda Ausl di Parma, ricoprendo anche l’incarico ad interim come direttore del Presidio ospedaliero di Fidenza (video di Marco Santangelo).