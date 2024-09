Maltempo a Faenza, sfollata per la seconda volta: "L'anno scorso eravamo inconsapevoli, questa volta ho prevenuto"

Silvia Dal Santerno è sfollata per una seconda volta, dopo la tragica alluvione dello scorso anno. "La prima volta avevo aspettato: adesso, invece di andare ai piani alti e rimanere bloccata nel solaio per ore - spiega - ho preso la macchina e sono andata via". La donna era stata tra le protagoniste di 'Ho visto il finimondo', il docufilm prodotto da Quotidiano Nazionale e Il Resto del Carlino, che ripercorre i drammi di quel maggio 2023. (Video di Marco Santangelo)