"Semo venuti pe’ l’allegria…", sabato sei gennaio a Corinaldo torna la ‘Pasquella’. Una camminata di circa 4 chilometri nel borgo, con partenza alle 9 dal convento dei frati Capuccini, con canti, balli e racconti, per ricordare e, nei limiti del possibile, rendere attuale un’atmosfera comunitaria che caratterizzava il passaggio dal vecchio al nuovo anno; c’erano canti rituali nelle campagne e c’era anche la classica palma natalizia. Una mattinata diversa dal solito resa possibile grazie all’impegno delle associazione Per Terra, in collaborazione con Ge.St.O. con l’animazione musicale del Duo Acefalo.