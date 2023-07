Acusmatiq alla Mole: la chiusura è affidata ad Asmoc Modular Circus

Ultima serata per il festival Acusmatiq ospitato dalla Mole Vanvitelliana di Ancona. Oggi torna Asmoc il Modular Circus con la sua settima edizione. Un format nato con il festival che vede una eterogenea schiera di 13 musicisti elettronici da tutta Italia, tra cui autentiche celebrità come Gianni Proietti (aka Gattobus) ed Alina Kalancea che si esibiranno senza soluzione di continuità in una serie di brevi e intensissime performance basate sui synth modulari. Un’esperienza unica ed elettrizzante, per il pubblico come per i performer, fatta in collaborazione con i costruttori di synth modulari Soundmachines e Soundfreak.

Sarà possibile anche visitare la mostra "I Moog Italiani" gli strumenti del celebre marchio prodotti nelle Marche.

A cura del Museo del Synth Marchigiano.