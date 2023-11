Agenti in strada per la prevenzione

Giornata internazionale contro la violenza alle donne, il commissario Paolo Arena, assieme al personale del commissariato, nel centro e in corrispondenza di alcuni centri commerciali jesini, ha interagito con i cittadini per sensibilizzarla sul fenomeno della violenza verso le donne. Nell’ambito della campagna ‘Questo non è Amore’ sono stati distribuiti opuscoli ministeriali contenenti informazioni per prevenire casi di violenza di genere. Il dirigente Arena ha spiegato ai suoi interlocutori come negli ultimi anni, le vicende di violenza di genere hanno avuto un incremento preoccupante, specie nei rapporti tra ex coniugi o conviventi. Perché? "Alla luce degli eventi affrontati professionalmente – spiega il commissario Arena – la risposta è che il violento fondamentalmente è una persona fragile che difficilmente ammette la sua vulnerabilità e preferisce usare violenza per avere una situazione di controllo, dominio e potere sul partner, per affermare di esistere nella società". "Spesso – aggiunge - i fatti non vengono denunciati per la dipendenza economica, per i figli, per il pettegolezzo sociale: ma restare nel ghetto del silenzio, significa rafforzare la strategia del violento".