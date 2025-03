"Aggiungi un posto a tavola", c’è la Cuccarini

Sarà un Teatro delle Muse di Ancona da tutto esaurito quello che accoglierà le quattro repliche del musical ‘Aggiungi un posto a tavola’, in programma oggi (ore 20.45), domani (ore 16 e ore 20.45) e domenica (ore 16.30). Sono ancora disponibili pochissimi posti di terza galleria nelle diverse serate. E’ la conferma della popolarità di cui continua a godere il capolavoro firmato da Garinei e Giovannini, di cui lo scorso anno sono stati festeggiati i cinquant’anni dal debutto.

Alessandro Longobardi per Viola produzioni – Centro di Produzione Teatrale, presenta la nuova edizione, che ha come protagonisti Giovanni Scifoni, attore stimato e amato dal pubblico, nel ruolo di Don Silvestro, e Lorella Cuccarini (Consolazione), affiancati da Sofia Panizzi, che debutta nel ruolo di Clementina, Francesco Zaccaro (Toto), Francesca Nunzi (Ortensia), Alessandro Di Giulio (il Cardinale), Chiara Albi, Simone Baieri, Vincenza Brini, Nico Buratta, Giuditta Cosentino, Anna Di Matteo, Stefano Martoriello, Kevin Peci, Eleonora Peluso, Annamaria Russo, Alessandro Scavello, Rocco Stifani e Ylenia Tocco.

La messa in scena della regia originale di Garinei e Giovannini è stata affidata a Marco Simeoli. ‘La voce di lassù’, interpretata da Enzo Garinei per quattro stagioni, verrà mantenuta in suo onore.

La commedia musicale, liberamente ispirata al romanzo ‘Dopo di me il diluvio’ di David Forrest, ha tra i suoi punti di forza le musiche di Armando Trovaioli.

La storia inizia in un paese di montagna in cui don Silvestro organizza lo spettacolo musicale ‘Aggiungi un posto a tavola’. Una sera, dopo le prove, il parroco rimane da solo in canonica a parlare con il suo amico Toto. Questi, non sapendo minimamente cosa sia l’amore, non capisce ciò che don Silvestro cerca di spiegargli.

Durante la conversazione irrompe in casa Clementina, una ragazza perdutamente innamorata di don Silvestro, che dice di volersi confessare per l’ennesima volta. In realtà, come tutte le altre volte, si tratta di un pretesto per stare un po’ insieme al suo amato. Dopo la confessione Clementina torna a casa e don Silvestro riceve una sorprendente telefonata: è Dio che gli annuncia l’intenzione di mandare sulla Terra un secondo diluvio universale, e di aver scelto il suo paese per ripopolare la Terra. Egli incarica pertanto don Silvestro di costruire un’arca per salvare tutti gli abitanti e gli animali del paese...

Per informazioni e biglietti: 07152525, biglietteria@teatrodellemuse.org e www.vivaticket.com.