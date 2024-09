Aggredisce il titolare di un negozio: “Un tuo dipendente positivo al Covid mi ha contagiato”

Ancona, 27 agosto 2024 — Un presunto contagio da Covid, sufficiente per scatenare il putiferio nel centro di Ancona. È questa la causa che è stata riferita alla Questura da un 50enne del posto, che è andato su tutte le furie e, secondo gli agenti, lo ha portato ad aggredire il titolare di un negozio di Ancona che frequentava abitudinariamente. I fatti sono accaduto ieri sera intorno alle 20.

Secondo la versione dell’uomo, il titolare del negozio avrebbe lasciato lavorare normalmente un dipendente risultato positivo al virus, motivo per il quale il 50enne si sarebbe da lui contagiato per poi trasmettere la malattia alla madre anziana.

Una volta capito che anche sua mamma era positiva al Covid, l’uomo si è fatto prendere dell’ira e ha deciso di entrare in azione in modo da farla pagare all’esercente. Prima, però, ha deciso di contattare la Sala operativa della Questura raccontando quello che stava per fare.

La chiamata ha così fatto scattare l’intervento dei poliziotti, che si sono messi alla ricerca dell’uomo scoprendo subito dove abitasse. Il 50enne, però, non era presente in casa, ma si era realmente diretto al negozio, minacciando e aggredendo verbalmente il titolare. Per questo anche l’esercente è stato costretto a contattare la Questura, segnalando quanto gli stesse capitando.

Una volta che le forze dell’ordine sono arrivate al negozio, quindi, hanno inizialmente cercato di calmare il 50enne. Poi lo hanno identificato e gli hanno chiesto spiegazioni sulla vicenda. L’uomo ha così motivato di essere andato al negozio per protestare perché – secondo la sua versione – il titolare aveva assunto un dipendente poi risultato positivo al Covid che lo avrebbe contagiato. Motivi per i quali aveva deciso di aggredire e minacciare verbalmente l'imprenditore, ritenendolo responsabile. Per fortuna, però, l’intervento degli agenti è stato decisivo per evitare il peggio.

I fatti di lunedì 26 agosto seguono di poche ore la disavventura che ha visto nel mezzo un bambino di 11 anni, che lo scorso weekend era andato al mare ad Ancona con i genitori e i nonni, perdendoli di vista a fine giornata.

Spaesato, il ragazzo aveva camminato fino a un negozio di Viale della Vittoria, chiedendo di fare una chiamata dopo aver spiegato di essersi perso. Così era riuscito a contattare i genitori, che sono tornati a riprenderlo.