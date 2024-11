Ai "Vecchi Sapori d’Autunno" le band JeegRobots e Kurnalcool

Entra nel vivo oggi la kermesse "Vecchi Sapori D’Autunno" a Belvedere Ostrense dove le antiche cantine del centro storico dalle 19 apriranno le porte per proporre menù e suggestioni d’altri tempi.

Stasera gli ospiti d’onore della kermesse che è stata organizzata dalla Pro Loco saranno i JeegRobots la cartoon cover band che arriverà con tutta la simpatia e quei ricordi che portano ai cartoni animati che hanno fatto la storia.

Domani invece arriverà il rock inconfondibile dei Kurnalcool che uniscono diverse generazioni. Domenica pomeriggio poi il concerto degli Zio Pecos, nota live show bBand italiana in stile Indie Rock Electronic.

Prima dei Jeegrobots in concerto in piazza San Pietro (ore 22,30) stasera alle 20 lo spazio sarà per la musica folk itinerante della Raganella. E poi alle 23 nella piazzetta dei Birbacciò musica trash con La Regina e dj Fabio T alla cantina delle Pallavoliste.

Tutto ad ingresso libero.

Domani si inizierà alle 17,30 alla biblioteca comunale con il laboratorio per bambini sull’olio della Coldiretti - Aprol Marche, per proseguire alle 20 con la musica folk itinerante con la Raganella e la Damigiana. Alle 22,30 l’atteso concerto dei Kurnalcool in piazza San Pietro.

Alle 23 dj Morru nella piazzetta dei Birbaccio’ e dj Lillo nella cantina delle Pallavoliste. Domenica mattina il corso di panificazione per i bambini e alle 12 l’apertura delle taverne. Alle 13,30 la musica folk itinerante con la Staccia e alle 14,30 le visite guidate.

Alla stessa ora lo spettacolo ‘Clown Pollon’ nella piazzetta dei Birbacciò e poi alle 17,30 il concerto degli Zio Pecos in piazza San Pietro. La kermesse dedicata alla valorizzazione e riscoperta delle specialità enogastronomiche della tradizione, arricchita da momenti formativi e di spettacolo ha debuttato ieri con la "Notte delle Candele".