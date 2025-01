Al Panettone c’è "Tape" di Danny Lemmo membro a vita dell’Actor’s Studio

Spettacolo fuori abbonamento oggi (ore 18) al Teatro Panettone di Ancona. E’ ‘Tape’, per la regia di Danny Lemmo, membro a vita dell’Actor’s Studio di New York, il quale ha all’attivo numerose regie cinematografiche e teatrali in Italia e all’estero.

Michele Mion, Giulia Rinallo e Nicola Tombacco interpretano la pièce incentrata su Jon e Vince, due vecchi amici che si ritrovano in un motel di periferia. Il primo è un regista con un film in concorso a un festival, il secondo uno spacciatore che sfrutta l’occasione per mettere in atto un piano per incastrare l’amico. Dieci anni prima Jon ha violentato Amy (ex fidanzata di Vince ed ora procuratrice distrettuale) senza mai affrontare le conseguenze delle sue azioni.

Vince estorce la confessione a Jon e ne consegna la registrazione ad Amy, invitata al motel per l’occasione, ma la ragazza decide di vendicarsi per ciò che i due le hanno fatto.

Affrontando il tema della violenza sessuale, della responsabilità delle proprie azioni e della differente percezione di uno stesso evento, lo spettacolo si muove su note comiche, ma tratta aspetti delicati e tristemente attuali.

Per la natura dei contenuti trattati, la visione è sconsigliata ai minori di dodici anni. Biglietti 12 euro (studenti 8 euro). Prenotazioni 3293944326 (whatsapp).