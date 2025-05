Al teatro Sperimentale: "Fino a prova contraria" con i ragazzi del Galilei

Quanto tempo ci vuole per giudicare una persona? E su cosa si basa questo giudizio? Sui fatti, o piuttosto sul preconcetto che abbiamo degli altri? E cosa succede quando dal nostro giudizio dipende la vita di qualcuno? A queste e altre domande cercheranno di rispondere gli alunni del Gruppo di Teatro e Cinema del Liceo Galilei di Ancona che oggi (ore 20.45, ingresso 10 euro) al Teatro Sperimentale portanno in scena lo spettacolo ‘Fino a prova contraria’, a cura di Ylenia Pace, Elisa Pesco e Francesca Loreti. ‘Quando abbiamo chiesto ai partecipanti al corso di cosa volessero parlare, fra le tante proposte due in particolare ci hanno colpito, i temi della giustizia e della scelta – spiega Ylenia Pace –. Temi interessanti perché spingono a riflettere non solo sulle nostre azioni, ma sulle motivazioni che ci spingono a decidere e a compiere determinate scelte. Formuliamo le nostre opinioni principalmente in base alla nostra esperienza personale e ai pregiudizi che abbiamo assorbito dal nostro contesto sociale, per questo dal punto registico abbiamo deciso di concentrarci sul lavoro, sul personaggio. Diversamente dal solito più attori interpreteranno lo stesso ruolo’. La dirigente scolastica Alessandra Rucci spiega che ‘ciò che ci sta più a cuore è il processo che ha luogo per preparare e mettere in scena lo spettacolo. Sono gli studenti a scegliere il tema e a interpretarlo dando voce a emozioni, sentimenti, paure e desideri’. Al termine sarà presentato il cortometraggio ‘La signora in rosa’, realizzato dal Gruppo di videomaking del Galilei, a cura di Juri Cerusico.