Alberi a rischio "Servono 100mila euro"

Il pregiato esemplare di Pino d’Aleppo, crollato al suolo nelle prime ore di domenica 1° giugno scorso in piazza Cavour, era nella lista delle piante da monitorare. Pochi giorni ancora e assieme ad altri alberi di particolare pregio sarebbe stato oggetto di un controllo tecnico e non solo visuale, per stabilire le sue condizioni: "Purtroppo il maltempo di quella notte e il lungo periodo siccitoso hanno fatto sì che nel giro di mezz’ora il pino è venuto giù – ha detto in Commissione, richiesta per procedere alla delibera di somma urgenza di quell’intervento, il dirigente dell’Area Verde del Comune, Roberto Panariello – Una telecamera della polizia locale ha ripreso tutto. In effetti il Pino d’Aleppo di Piazza Cavour, assieme ad altri alberi, in particolare due in piazza Stamira e piazza del Crocefisso, agli Archi, sarebbero stati controllati pochi giorni dopo come da programma. Quello di piazza Stamira purtroppo è ammalorato, l’altro invece può restare. Servirebbe una campagna di monitoraggio del verde urbano, ma servono risorse".

Le stesse auspicate dall’assessore con la delega al verde pubblico, Daniele Berardinelli: "Abbiamo avviato un lavoro di monitoraggio in via Thaon de Revel al Passetto su oltre 180 alberi, ma si trattava di un intervento necessario per altri motivi. Alla luce di quanto sta accadendo in città sul fronte degli alberi, in effetti avremmo bisogno di una campagna di monitoraggio e di intervento di rilievo, ma per farlo servono risorse, almeno 100mila euro" spiega Berardinelli al Carlino.