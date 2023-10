Alcol a minorenni, chiuso il locale: "Faccio ricorso, così non è giusto"

Dopo la multa per aver dato da bere alcolici a tre minorenni arriva la chiusura temporanea di 25 giorni per uno dei locali controllati sabato scorso dalla polizia e dai vigili urbani. Il provvedimento, emesso dal questore Cesare Capocasa, riguarda "L’Opera drink food&social" di corso Mazzini, uno degli ultimi bar ad aver investito nella movida anconetana. Ieri mattina i poliziotti sono andati a notificare l’atto al titolare, Alessandro Cirri, che ora rischia di veder sfumare l’apertura per la Notte Bianca di sabato. "Ho già dato mandato al mio avvocato di fare un ricorso amministrativo – spiega Cirri – questo provvedimento proprio non me lo aspettavo. Con i minori siamo molto attenti, sabato scorso io ne ho mandati via tantissimi che volevano bere, ho visto subito dalle facce che erano piccoli quindi li ho mandati via senza nemmeno bisogno di chiedere loro i documenti. I tre del controllo ci sono sfuggiti ma c’era una situazione particolare in quel momento. Una delle due ragazze che servono in sala e ai tavoli si sentiva poco bene così si è dovuta assentare per un po’ e l’altra era da sola e c’era molto da lavorare. Le persone volevano essere tutte servite, io purtroppo sto all’interno del bar, faccio gli ordini che il personale mi porta, non riesco a vedere sempre tutto quello che avviene fuori. La nostra attenzione a non dare da bere ai minorenni però è tanta".

Cirri ricorrerà al Tar sperando che il provvedimento sia sospeso in modo da salvare il week end. Ieri l’arrivo dei poliziotti è stato per lui un pugno allo stomaco. "Ho provato a spiegare le mie ragioni – continua il titolare – ma non è servito. Proverò a parlare con il questore. Qui non c’è in gioco solo il mio lavoro ma anche quello di due dipendenti di cui una ha anche due figli da matenere. Con questo lavoro ci campano tre famiglie. Ho preso anche 900 euro di multa che sommati ai giorni in cui starò chiuso pesano ulteriormente".

Anche lo scorso anno il locale di Cirri era stato fatto chiudere, 15 giorni quella volta, era il mese di novembre, e sempre durante un controllo erano stati trovati minorenni a bere alcolici. Ma c’è anche un terzo precedente, a maggio 2022. Sabato la polizia è arrivata attorno alle 23.30 e i minori trovati a bere alcolici, seduti al tavolo di fuori, erano tre 16enni. "La cameriera aveva appena portato i drink – conferma Cirri – io era dentro e non mi sono accorto di nulla".