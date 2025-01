Alcol ai minori: arriva lo stop per un locale notturno

Il Questore di Ancona ha ordinato la sospensione della licenza di pubblico spettacolo, per sette giorni, a un noto locale notturno della città. Il provvedimento è stato applicato all’esito di specifici accertamenti eseguiti su tutto il territorio senigalliese. La notte del 22 dicembre scorso, nel contesto delle attività disposte dal Questore, finalizzate a garantire la tutela delle cosiddette "fasce deboli" era stato organizzato un servizio integrato di controllo del territorio, durante il quale sono stati monitorati diversi locali notturni del territorio. In uno, gli agenti hanno sorpreso un dipendente mentre somministrava un alcolico ad un 15enne residente fuori Provincia.

Oltre al provvedimento emesso ieri che prevede la chiusura del locale, la persona responsabile della somministrazione del cocktail è stata segnalata all’Autorità Giudiziaria e il giovane avventore affidato ai propri genitori. Tolleranza zero e controlli intensificati per arginare il fenomeno dell’abuso di alcool e uso e spaccio di sostanze stupefacenti per lo più tra giovani.

Oltre ai controlli mirati organizzati dalle forze dell’ordine, sono diversi i luoghi della città attenzionati, una vera e propria mappa quella in mano ad agenti e militari: stazione ferroviaria, ma anche parterre della Rocca Roveresca, Foro Annonario, giardini Morandi, banchina di levante del porto della Rovere, campus scolastico, giardini di Anna Frank, il parco della Montagnola, ma anche altri parchi della città dove in più occasioni sono stati sorpresi giovani che facevano uso di sostanze stupefacenti. Non solo droga, ma anche abuso di alcool: negli anni sono stati diversi i locali dove agenti e militari hanno sorpreso il personale mentre somministrava alcolici a minori, ma ci sono stati anche casi dove giovanissimi sono stati sorpresi a bere alcolici che si erano portati nello zaino.

I controlli vengono intensificati durante la stagione estiva e in prossimità dei grandi eventi, quando in città arrivano moltissimi giovani da tutta la provincia e non solo, per trascorrere la serata nei locali della Movida. In passato i controlli hanno interessato anche le navette che traghettano i giovani dalla stazione ferroviaria alla discoteca, ma anche le fermate dei mezzi pubblici utilizzate dai giovani anche in inverno per raggiungere la scuola. Senigallia è una città che negli ultimi anni si è distinta anche per i numerosi eventi che attirano in città tantissimi giovani.