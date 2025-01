Alluvione di settembre. Sta per scadere la richiesta di contributi

Sta per scadere la finestra temporale per presentare la richiesta di contributo economico post alluvione del 18 e 19 settembre scorsi. I privati in particolare hanno tempo fino al 20 e devono scaricare il modello B1, compilarlo ed inviarlo al Comune che si occuperà del caricamento della richiesta sul portale Alluvione. Le domande devono essere inviate all’indirizzo pec comune.osimo@emarche.it o consegnate a mano all’ufficio protocollo nella sede comunale, in piazza del Comune. Le attività produttive invece devono presentare la richiesta direttamente alla Regione Marche compilando direttamente le schede C1, eseguendo l’accesso alla piattaforma https://alluvione2024.regione.marche.it utilizzando le credenziali spid del titolare o suo delegato dell’attività produttiva. Le imprese hanno tempo fino al 24 di questo mese (ore 13).