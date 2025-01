Ancona, il ds Tamai guarda in alto: "Possiamo arrivare al secondo posto"

Squadra di nuovo al lavoro in vista della trasferta di Sora, con tutti i giocatori recuperati e a disposizione di Gadda. Il ds Pietro Tamai torna sulla partita vinta contro la Vigor.

Direttore Tamai, che Ancona ha visto in campo? "Sulla falsariga di quella di Chieti. Abbiamo fatto la partita, giocato bene, l’episodio del rigore per la Vigor ha fatto rientrare l’avversario. Ma i meriti sono nostri, abbiamo fatto sempre noi la partita, l’abbiamo gestita bene, e il 3-1 ha chiuso completamente la gara. Non abbiamo rischiato mai nulla, se non quella palla di Tenkorang alla fine".

Doverosa la dedica a Nicolò Amadori. "Assolutamente. E’ un ragazzo fantastico, stava entrando bene in questa nuova categoria, perché venendo dalle giovanili gli serviva un po’ di ambientamento. Mi dispiace molto per l’infortunio. Ma sono convinto che per la volontà che ha ritornerà più forte di prima".

Per il resto ancora una bella prestazione da parte degli under. "Useini sta crescendo, Bugari ha giocato davvero bene e ha fatto l’assist. Tutto è dovuto al fatto di farli giocare e alle qualità che alla fine stanno dimostrando. Ma anche gli altri, Marino, Azurunwa a tratti, Merighi che può avere un potenziale, il portiere Bellucci che non ha sfigurato. Sono molto contento di tutti. Ci manca un po’ Bikovskis che abbiamo preso per fare da sostituto a Useini, vediamo se ci sarà anche la possibilità di farlo giocare. Ovviamente decide Gadda".

Dunque mercato chiuso? "Sì, la squadra va bene così".

La Samb ha vinto a L’Aquila: un chiaro segnale, non crede? "Sta dimostrando di meritare ampiamente il primo posto, forte sul campo, forte di testa. Hanno trovato la quadra quasi subito e stanno raccogliendo i frutti di due anni di lavoro".

Ancona da secondo posto? "Vista la situazione ci possiamo provare. Per noi prima di tutto conta entrare nei playoff. Ma se andiamo a vedere, nell’ultimo periodo abbiamo sbagliato solo la partita con la Fermana, dieci risultati utili nelle ultime undici. Se andiamo avanti così abbiamo tutte le carte in regola per giocarci il secondo posto con le altre inseguitrici della Samb. A patto di continuare così. Anche nel momento più brutto il gruppo ha sempre lavorato molto bene".

Che insidie nasconde la prossima trasferta di Sora? "Partita difficile perché è una squadra che anche all’andata, nonostante il risultato, ha mostrato le sue qualità, formazione giovane, che corre. E in casa gioca su un campo che non ti permette molto. Siamo una squadra abbastanza tecnica e dovremo cercare di fare quello che sappiamo, aggredire alti e cercare di metterli in difficoltà. Il Sora ha alcuni giocatori importanti che stanno facendo bene, Come D’Igilio, Stampete e Pacchioni. Dovremo fare molta attenzione".

Giuseppe Poli