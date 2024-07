Ancona, set a cielo aperto. Pieraccioni e Siani girano

Da corso Mazzini a via Veneto passando per il porto turistico di Marina Dorica. Continuano in città le riprese per il film "Io e te dobbiamo parlare" di Leonardo Pieraccioni ed Alessandro Siani che uscirà a Natale al cinema. Dopo il primo ciak partito il 24 giugno scorso, davanti alla fontana delle Tredici Cannelle e all’interno della gioielleria Giorgi, la troupe si sta spostando in altre location, Ieri mattina i tir della produzione della lif, l’italian international film di Fulvio e Federica Lucisano, hanno invaso via Veneto, la parte alta. Cineprese, macchinari, vestiti di scena sono stati scaricati e portati a casa dell’oculista Cesare Mariotti che ha messo a disposizione il suo appartamento dotato di giardino per girare una delle scene che vedremo sul grande schermo.

Con lo staff sono arrivati anche i due attori Pieraccioni e Siani, il secondo è anche regista del film. Nel film sono due poliziotti in borghese che tra una battuta e l’altra, da grasse risate, si troveranno a dipanare il crimine. Mano a mano che le scene vengono girate trapela qualche notizia in più anche sul cast degli attori che faranno parte del film. Oltre a Francesca Chillemi, l’ex modella siciliana e miss Italia 2003, reduce dalla serie televisiva "Viola come il mare", e il cui arrivo è atteso ad Ancona, c’è anche Biagio Izzo, Il comico, cabarettista e attore napoletano martedì è stato avvistato in corso Mazzini e in zona teatro delle Muse dove si è lasciato immortalare in diversi selfie chiesti dal pubblico curioso. Ha girato una scena nella tromba delle scale di palazzo Jona, un edificio nobiliare adibito oggi ad abitazioni e uffici, in corso Mazzini. Il cortile è stato occupato interamente dalla produzione con i tecnici e tutto lo staff al seguito della troupe. Curiosità e qualche piccolo disservizio per i residenti che per un po’ non sono potuti uscire di casa ma tutto senza grossi disagi. Ancona sta rispondendo positivamente alle riprese. Il porto turistico di Marina Dorica ha annunciato che sarà tra le location del film e per lasciare spazio alla troupe, seguita in loco dalla Guasco Srl di Fabrizio Saracinelli, la società di produzione cinematografica e service per cinema e audiovisivo tutta anconetana, ha vietato alcune zone di sosta per i giorni del 16,17, 20, 25, 26, 27 luglio. Sono state annunciate anche modifiche alla viabilità per agevolare l’arrivo, il posizionamento e l’uscita dei mezzi del cast. Pieraccioni è stato avvistato in questi giorni anche in piazza San Francesco.