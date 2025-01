"Andromaca" apre la stagione del Misa curata dal Pirata

Si inaugura oggi (ore 17) la stagione del Teatro Misa di Arcevia, promossa dal Comune e curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata. Il primo spettacolo ad andare in scena è firmato dalla compagnia Tiezzi/Lombardi e da I Sacchi di Sabbia con la regia di Massimiliano Civica. Si tratta di ‘Andromaca’, da Euripide, un capolavoro della classicità e insieme un testo ‘anomalo’ nella produzione euripidea: non vi si staglia alcun protagonista, nessun dio compare, come pure nessun eroe tragico. Il mondo, svuotato di presenze eccezionali, sembra ospitare solo uomini incapaci di decidere del proprio destino.