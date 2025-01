Antonioli studia la Vigor. C’è l’Avezzano da fermare

Prosegue la marcia della Vigor in preparazione della delicatissima trasferta di Avezzano. La presentazione di mister Mauro Antonioli è già in archivio: l’ex allenatore del Ravenna, da qualche ora alla Vigor, si è messo subito al lavoro per preparare la trasferta di Avezzano, storicamente ostica per i senigalliesi.

"Riteniamo che Antonioli sia la persona giusta per dare seguito al lavoro di Aldo Clementi - dice il ds della Vigor Roberto Moroni -. Mi auguro, anzi, che il percorso del nuovo allenatore con la nostra società vada oltre questo campionato. Ci aspettiamo un consolidamento in categoria ed un miglioramento in classifica, il mister deve lavorare in totale serenità".

Al fianco dei suoi nuovi collaboratori Andrea Lazzari, vice allenatore, e Massimo Massi, preparatore atletico, mister Antonioli sta cercando nuove soluzioni per dare una scossa, soprattutto emotiva, al gruppo. La sua avventura non è iniziata al meglio visto che Idaro ha subito un brutto infortunio in allenamento che con ogni probabilità lo terrà fuori dai giochi in terra abruzzese. Una tegola non da poco vista l’inconsistenza evidenziata sin qui dal centrocampo rossoblu.

L’Avezzano non è squadra da mezze misure: solo un pareggio è stato collezionato dai marsicani sinora, per il resto 6 vittorie ed 11 sconfitte. Non segna tantissimo la formazione di Pagliarini (17 gol realizzati), ma ha talento da vendere ed in casa vuol ribadirlo. Sono in forse Lapenna e Bassini a causa di qualche acciacco, ma le alternative ai biancoverdi non mancano.

Antonioli non si abbatte ed ha tante buone intenzioni, nonostante la diffidenza di alcuni tifosi. Il tecnico è sicuramente un allenatore esperto che ha bisogno di lavorare in tranquillità per il bene della Vigor. I suoi detrattori hanno evidenziato in questi giorni che a differenza degli altri tecnici in lizza, Alessandrini, Ciampelli e Lauro, è quello con meno esperienza nel difficilissimo girone F. Antonioli però è perfettamente conscio del contesto che lo attende ed in sede di presentazione ha ricordato che solo il lavoro e l’attenzione possono rilanciare le quotazioni vigorine.

Al nuovo mister rossoblu il compito di risollevare la Vigor e zittire gli scettici, ma l’unica ricetta sono i risultati.

Nicolò Scocchera