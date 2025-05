Aprono 15 stabilimenti: "Ci aspettiamo il meglio"

Tra Numana e Sirolo ieri almeno una quindicina di stabilimenti balneari hanno deciso di sistemare ombrelloni e lettini e dare inizio ufficialmente alla stagione estiva, una settimana prima rispetto alla data ufficiale di sabato 24. Con l’avvio della balneazione gli operatori potranno tenere aperti gli ombrelloni solo in presenza dei bagnini di salvataggio, "E’ confermato che dal 24 di questo mese Numana e Sirolo avranno garantito il salvataggio fino al 14 settembre. Abbiamo fatto un lavoro immane per reperire bagnini. Giovani disposti sono difficili da trovare. L’inizio della stagione è salvo – dice il presidente dell’associazione bagnini della Riviera del Conero Luca Paolillo -. Per coloro che hanno avuto interesse ad aprire prima, abbiamo reperito una decina di bagnini a richiesta. Io sono tra quelli che ha deciso di aprire "in anticipo". Ci sono anche la Spiaggiola, il Numana camping, a Sirolo il balneare Da Silvio, a Marcelli il Crystal e diversi altri. "Tra Numana e Sirolo ci sono circa 35 torrette e abbiamo bisogno almeno di 45 ragazzi per garantire il servizio". In bassa stagione, come appunto nel mese di maggio, sarebbe infatti sufficiente un bagnino ogni 300 metri, mentre in alta stagione il servizio di salvamento deve essere garantito da un bagnino ogni 150 metri. Per diventare bagnini di salvataggio, cioè per ottenere il brevetto, occorre avere un’età di almeno 16 anni: una normativa del 2024 aveva escluso inizialmente dal servizio di salvamento gli under 18, poi, grazie ad una deroga, i minorenni potranno continuare a fare i baywatch per un altro anno. L’afflusso turistico dei ponti primaverili intanto ha lasciato ben sperare per la stagione estiva: "Ci aspettiamo il meglio per questa estate, i tre ponti (Pasqua, 25 aprile e primo maggio) hanno portato molto movimento e tante persone sono passate per chiedere informazioni. C’è forte interesse per la Riviera del Conero e le prenotazioni vanno molto bene. Dai riscontri che riceviamo da parte delle agenzie, sembra anche anche per luglio ci siamo molte prenotazioni da parte dei turisti e dovrebbe andare meglio rispetto all’anno scorso almeno per luglio".

Silvia Santini