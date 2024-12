Arte e gioielli in mostra: è "Fusion". Le opere di Kostabi e Morbidoni

Arte e gioielli alla Galleria d’arte Magazzino Muse di Ancona, in via degli Aranci 1/F. E’ qui che domani (ore 18) si inaugura la mostra ‘Fusion’, che segna il ritorno in città di Mark Kostabi (foto), artista di fama internazionale. "Espongo in questa città con enorme piacere – dichiara –. Le Marche sono una regione che amo. Provo una grande emozione nel rivedere le mie opere in dialogo con le creazioni orafe di Enrico Morbidoni, dopo la felice esperienza di Spoleto".

Kostabi, che si trova al momento a New York, visiterà Magazzino Muse l’11 gennaio: "Sarà l’occasione per rivedere vecchi amici che ho conosciuto qualche anno fa, quando ho donato una mia opera all’ospedale regionale di Torrette e una all’ospedale pediatrico Salesi".

Enrico Morbidoni (di Spoleto Gioielli) esporrà le sue creazioni: "Linee semplici ed essenziali – commenta – perché anche il gioiello è arte. Un bracciale, una collana, un orecchino: sono tutti accessori che permettono a noi stessi di distinguerci. La chiave è la costante ricerca di linee e design che consentano di esprimere la nostra originalità".

Emozionata la direttrice artistica, Maria Antonietta Scarpari: "La grande affluenza di pubblico in occasione degli scorsi eventi testimonia come la strada intrapresa sia quella giusta. Stiamo riuscendo nell’intento di rinnovare la cultura anconetana e di offrire un luogo di spessore nel cuore del capoluogo".

La Galleria è stata recentemente visitata anche dall’assessore alla Cultura Anna Maria Bertini, secondo la quale "nella mostra si respirerà l’aria di New York, di cui è originario Kostabi, e quella di Spoleto, da cui proviene l’orafo Morbidoni. Sono davvero orgogliosa di ospitare Mark Kostabi, un pittore di grande levatura che sta facendo la storia dell’arte contemporanea".

La mostra, a ingresso libero, è visitabile fino al 22 gennaio (da giovedì a domenica, ore 10-13 e 17.30-20).