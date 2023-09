"Ascensore rotto, nessuno interviene"

"Dal 20 giugno devono sistemare quell’ascensore, un servizio pubblico essenziale per chi non è più giovane. È una vergogna". A parlare è Cesarina Badiali, ex bidella jesina che dopo essersi rivolta agli uffici comunali per lamentare il disagio (la rottura del primo tratto di ascensore che collega via Castelfidardo a via Mazzini) ha contattato il Carlino. "Ho ottant’anni vivo sola e abito in centro nella zona delle ormai ex scale mobili. Devo fare spesa al supermercato che c’è in zona Conce e ormai dal 20 giugno ogni settimana mi ritrovo con le buste pesanti della spesa a dover fare il giro al parco del Vallato. Impossibile fare le scalette troppo ripide per chi non è più così giovane. Come me tanti anziani. Ma possibile che in quasi due mesi e mezzo non si riesca a ripristinare un servizio pubblico fondamentale? Mi hanno detto che il problema sarebbe relativo ad un pezzo mancante ma mi sembra assurdo non si sia trovato in tutto questo tempo". Dal Comune avevano annunciato la riapertura per ieri e in occasione del festival Pikkanapa l’ascensore avrebbe dovuto essere aperto oggi e domani fino a mezzanotte. "C’è stato un problema – spiegano dal Comune - legato ad un componente mancante, abbiamo trovato una diversa soluzione e lunedì dovrebbe essere ripristinato tutto".