"Associazioni in locali vergognosi. Ora avranno due sedi idonee"

"In questi giorni, alcune critiche mosse da una parte della minoranza politica di Filottrano sostengono che avrei tolto i locali a due associazioni. Voglio chiarire con fermezza che non è così. Al contrario, ho lavorato per offrire loro spazi dignitosi e adeguati, risolvendo una situazione che da anni veniva trascurata". Ad affermarlo il sindaco di Filottrano Luca Paolorossi, riferendosi, in particolare, al centro diurno "Un arcobaleno per vivere".

"I locali precedenti erano in condizioni vergognose: muri e porte ammuffiti, bagni impraticabili e illuminazione ridotta a sole tre lampadine. Nonostante le tante promesse fatte negli anni da altri, nulla è mai stato concretizzato. A queste associazioni era stato promesso un appartamento per sviluppare le loro attività ma non è mai stato loro dato. Mi chiedo, quindi, con quale coraggio oggi queste stesse persone alzano la voce contro il mio operato. Ho agito concretamente trasferendo le associazioni in locali nuovi, sicuri e completamente attrezzati dotati di riscaldamento, aria condizionata, prese elettriche aggiuntive, una sala d’attesa e porte tagliafuoco. Inoltre, sono collocati vicino agli ambienti frequentati da Unitre e dalla Terza età, creando nuove opportunità di socialità e collaborazione. Durante un incontro in Comune con il direttore Asp e due assistenti, ho mostrato la differenza tra i vecchi e i nuovi locali".

A partire da lunedì i nuovi locali saranno pienamente operativi.