Ast, nuova modalità telematica per i servizi Urp

Nuova modalità telematica per accedere ai servizi Urp: l’Azienda sanitaria territoriale di Ancona ha infatti avviato una nuova procedura digitale che consentirà di prendere appuntamento con gli uffici Urp. L’esperienza maturata durante il periodo Covid ha modificato il rapporto tra cittadini e strutture sanitarie, favorendo comportamenti proattivi e flessibili. A tal proposito, la Uoc Comunicazione, Formazione e Urp ha affidato la realizzazione della digitalizzazione di alcuni servizi dedicati al cittadino, tra questi l’Agenda per appuntamenti Urp.

Il cittadino può prenotare un appuntamento in modalità accesso diretto, telefonico e videochiamata attraverso una piattaforma digitale sul dell’Ast Ancona. Una volta effettuata la registrazione ed il successivo cambio password, è possibile procedere con la compilazione del modulo e la scelta del giorno e della fascia oraria proposta. La procedura informatizzata è intuitiva e permette uno scambio di comunicazioni molto veloce per un servizio sempre più efficace e al passo con i tempi.

Una grande novità dunque in aggiunta ai servizi già esistenti: con ‘Appuntamento Urp’ l’utente, oltre a scegliere la modalità più idonea alle sue necessità, avrà un tempo riservato. A partire da lunedì, in via sperimentale, il servizio partirà per la sede di Ancona, poi a febbraio sarà esteso anche alle altre sedi.