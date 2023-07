Attenti a Vigevano: Dal Mercato è Uscita una Squadra da Urlo di Basket

"Abbiamo costruito una squadra all’insegna della coerenza, con i tasselli che si sono incastrati naturalmente al loro posto". Non nasconde la sua soddisfazione coach Lorenzo Pansa, allenatore della Elachem Vigevano che si presenterà ai nastri di partenza del prossimo campionato di serie A2. L’arrivo dell’americano Tyler Wideman, 27 anni, dagli israeliani del Ramat Hasharon, con i quali lo scorso campionato ha viaggiato a 20 punti e 10 rimbalzi a partita, ha chiuso il cerchio. "E’ esattamente il giocatore che cercavamo - spiega Pansa - capace di darci pericolosità dal pick-and-roll e in post basso ma anche aprendo spazi per gli esterni e per l’uno-contro-uno dei compagni".

A questo punto allo scacchiere ducale manca solo una pedina, il decimo giocatore, che sarà un giovane probabilmente lomellino. La regia sarà affidata alla coppia Bertetti-Rossi, chi sarà il titolare si vedrà, ;ul perimetro giocheranno Smith e D’Alessandro; Battistini sarà l’ala grande e Wideman l’uomo interno. Dalla panchina usciranno Peroni, Leardini e Strautmanis. "La squadra che è uscita da questo mercato è anche superiore alle mie aspettative – aggiunge Pansa – adesso bisognerà pensare a lavorare. Ci aspetta una stagione con il coltello tra i denti". Vigevano si radunerà il 16 agosto.

Umberto Zanichelli