Auto della Vedetta sbanda e finisce contro un camper

Un colpo di sonno lo fa finire contro le auto in sosta e fa strike di camper. E’ successo la notte scorsa, in via Angelini, la strada che collega i quartieri di Borgo Rodi e Pietralacroce. Lungo la via, una buona parte degli spazi, è occupata da roulotte e camper dei residenti. Quando mancavano dieci minuti alle 2 un mezzo della Vedetta ha perso il controllo dell’auto finendo a lato strada, dove erano parcheggiati due camper. Un botto violento che ha distrutto il buso della vettura di servizio e parte di una fiancata di unno dei due camper. Il conducente, soccorso dal 118 e dalla Croce Rossa, era in stato di choc quando sono arrivati i sanitari. Lamentava dei forti dolori ed è stato portato in pronto soccorso, all’ospedale di Torrette, con un codice di media gravità. Ai soccorritori ha detto di aver avuto un colpo di sonno, una frazione brevissima che però lo hanno portato fuori strada. Nei due camper non c’era nessuno a bordo, altrimenti vista la portata dell’impatto le conseguenze sarebbero potute essere molto gravi.

Tutta da valutare ancora la velocità alla quale procedeva la macchina della Vedetta che è finita fuori dalla sede stradale.