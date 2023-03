Avis, più donatori e tanti sono giovani

Sempre più donatori e anche di età più giovane. È quanto emerso dall’assemblea annuale Avis a cui ha partecipato anche il sindaco Daniela Ghergo. L’anno scorso i soci donatori hanno superato quota (esattamente 2.014), 35 i collaboratori, 3.621 complessivamente le donazioni. "Sono dati davvero significativi – rimarcano dall’Avis Fabriano – e nel 2023 abbiamo già 22 nuovi donatori, di cui il 40% sotto i 25 anni. Una situazione in netto crescendo, nonostante il periodo della pandemia. Questo grazie a tutti i consiglieri e collaboratori, che tutti i giorni svolgono il loro lavoro silenzioso ma insostituibile in sede. Rivolgiamo anche un grosso applauso ai donatori, le pietre miliari di questa associazione, gli unici insostituibili". Il sindaco Ghergo ha aggiunto: "La sezione Avis di Fabriano, tra le più grandi e attive della regione, rappresenta il fiore all’occhiello del mondo dell’associazionismo nella nostra città. L’Avis mette in pratica il valore della solidarietà ed è parte attiva della nostra comunità. La grande presenza di giovani tra i donatori è segno importante che accresce la valenza dell’attività della sezione fabrianese".