Banda del metaldetector ruba vini in una villetta

Nuovo colpo della banda del metaldetector, i ladri scappano con le bottiglie di vino pregiate da una villa di Scapezzano. Un furto studiato nei minimi particolari quello messo a segno probabilmente dalla stessa banda di malviventi che ormai da settimane sta mettendo in allarme la spiaggia di velluto ed il suo hinterland. Come da copione i ladri hanno agito quando in casa non si trovava nessuno e sono entrati da una porta finestra sul retro, per evitare la telecamera installata all’ingresso della casa. Per introdursi nella recinzione della villetta, hanno saltato la rete e una volta dentro, con l’ausilio di un arnese da scasso hanno aperto la finestra sul retro e sono entrati in casa. Ad accorgersi del furto, sono stati i proprietari che una volta rientrati, hanno notato alcune cose fuori posto e si sono insospettiti. I ladri non hanno probabilmente avuto bisogno di mettere a soqquadro la casa alla ricerca di preziosi e cassaforte, in quanto dotati di metal detector che non ne ha rilevato la presenza. L’abitazione presa di mira è occupata dai proprietari solo in alcuni periodi dell’anno, anche per questo motivo, all’interno non ci sono oggetti di valore e gli arredi sono spartani. I malviventi hanno però trovato la cantina dove il proprietario custodisce dei vini, di cui alcuni pregiati, in quanto sono una delle sue passioni: ne hanno rubate circa dieci, il valore è in corso di quantificazione. Un’ondata di furti che non accenna a diminuire quella che ormai da settimane sta investendo la spiaggia di velluto ed il suo hinterland. Secondo alcuni testimoni che risiedono in prossimità di alcune abitazioni prese di mira da ignoti, la banda viaggerebbe a bordo di una Mercedes Classe A di colore grigio dove cinque persone, tre in azione e due pali, si fermano a poca distanza e poi colpiscono. La scorsa settimana, dopo aver suonato il citofono di una casa a Corinaldo, si sono subito allontanati alla vista del proprietaria che stava effettuando alcuni lavori in giardino.