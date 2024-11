Birrifici marchigiani aperti, l’evento più atteso

Per il secondo anno consecutivo si rinnova l’appuntamento con i birrifici marchigiani, pronti ad accogliere appassionati, curiosi e buongustai per l’evento più atteso dell’autunno: "Birrifici Aperti Marche" – BAM, un weekend all’insegna delle migliori birre agricole e artigianali, del territorio e delle sue storie. Da venerdì 6 a domenica 8 dicembre, in tutta la regione, i birrifici aprono le loro porte al pubblico per offrire un’esperienza unica di degustazione, cultura e tradizione.

Organizzato grazie all’iniziativa dell’assessorato all’Agricoltura della Regione Marche, in collaborazione con La Catasta e le associazioni locali e i produttori, BAM è un evento pensato per valorizzare le eccellenze locali che rendono unico il patrimonio brassicolo marchigiano che, da anni, ottiene ottimi riscontri in tutto il Paese. Dalle colline dell’entroterra alla costa adriatica, l’iniziativa punta anche a promuovere un turismo esperienziale, sostenibile e di qualità, capace di far riscoprire le Marche in chiave autentica e innovativa. Programma dell’evento: durante il primo weekend di dicembre nelle province di Ancona, Pesaro Urbino, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, la manifestazione coordina i birrifici locali attraverso visite guidate, degustazioni esclusive, momenti didattici e laboratori a tema, in cui gli artigiani raccontano i segreti e le storie delle loro creazioni.