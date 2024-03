Bocce, Castelfidardo e Loreto vincenti al Gran Premio Città di San Benedetto

Castelfidardo e Loreto protagonisti vincenti a San Benedetto del Tronto nella 48^ edizione Gran Premio Città di San Benedetto. Alla Bocciofila Sambenedettese vittoria nella gara di categoria A di Marco Sabbatini-Michele Magnaterra (Castelfidardo), con terzo posto per l’altra coppia fidardense composta da Davide Paolucci e Silvano Girolimini. Nella competizione per le categorie BCD successo per Roberto Costa-Luca Vigoni (Loreto) che in finale hanno avuto la meglio con il punteggio di 12-11 su Cipriano Ferro-Bruno Maini (Arcevia). JESI. Buona partecipazione di atleti alla Bocciofila Jesina, presieduta da Luigi Giulioni per la seconda edizione del Trofeo Esinplast, gara per formazioni di coppia per atleti di categorie BCD. Vittoria a Luca Vigoni-Sandro Serrangeli (Loreto) che in finale superano Andrea Borgogelli-Patrich Vichi (Concordia Pesaro). Terza posizione per i padroni di casa Cesare Tiranti-Michele Vigoni (Jesina). Quarti Orazio Gargamelli-Fiorenzo Alegi (La Combattente Fano) che in semifinale hanno ceduto 12-4 a Borgogelli-Vichi. LORETO. Successo di Franco Sampaolo (Loreto) alla Bocciofila Sforzacosta nell’ottava edizione del Trofeo San Giuseppe competizione che ha visto sfidarsi 30 individualisti di categoria A.