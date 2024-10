Bocce tinte di Tricolore. Loreto è campione d’Italia

Una medaglia d’oro e cinque di bronzo. Questo il bottino per le bocce marchigiane ai Campionati italiani delle categorie B e C disputati nel weekend nella provincia di Vicenza con finali andate in campo domenica a Zané.

A laurearsi campione d’Italia è la terna di categoria B della Bocciofila Loreto composta da Luca Vigoni, Sandro Serrangeli e Roberto Costa. Perfetta la condotta di gara della collaudatissima formazione loretana, punto di forza della squadra che tra due settimane si giocherà il titolo nazionale societario di categoria B nella final four in programma ad Atri. Vigoni, Serrangeli e Costa vincono il proprio girone con autorevolezza superando in semifinale i salernitani Di Domenico-Senatore-Lamberti e in finale con un netto 12-6 i rappresentanti della Jolly Verona Azzini-Parolo-Pradella. Un match equilibrato fino al 7-6 per il trio di Loreto che poi allunga con decisione nelle ultime giocate.

Un titolo importantissimo per la Bocciofila Loreto che già in passato, nelle categorie B e C, ha raccolto numerosi titoli, sia individuali che di formazione e di squadra. Quella della terna del Loreto non è l’unica medaglia marchigiana di questi campionati italiani delle categorie B-C. Sono infatti cinque le medaglie di bronzo arrivate in regione, a conferma della bontà del movimento di base marchigiano. A conquistarle sono Walter De Michele (Monte Urano) e Giovanni Falzetti (Fontenera) nell’individuale C maschile, Evelina Pierleoni (Concordia Pesaro) nell’individuale C femminile, Mauro Anatrelli-Marcello Iacomucci (Rinascita Pesaro) nella coppia C e la terna B della Civitanovese composta da Giuseppe Chiarastella, Alvaro Montecassiano e Giorgio Cesoroni. Tra un mese a San Giovanni in Persiceto toccherà ai giocatori di categoria A giocarsi i titoli tricolori nel campionati italiani assoluti.

Martini. Quarto posto per il giovane Matteo Martini (Ancona 2000), battuto in semifinale da Bregamotti, nella categoria BCD nella gara di Colli al Metauro valida per il Trofeo Autotrasporti Goffi Samuele.