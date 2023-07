Borse di studio, riaperti i termini per le domande

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha prorogato i termini per l’invio degli elenchi regionali delle borse di studio per gli studenti che hanno frequentato le scuole secondarie di secondo grado nell’anno scolastico 20222023. Lo comunica l’assessorato alle Politiche educative del Comune di Ancona. Possono presentare domanda al Comune le famiglie residenti che non hanno richiesto il contributo nella finestra di maggio (gli studenti maggiorenni devono presentare direttamente la domanda) da oggi, lunedì 17 luglio 2023, fino alle ore 13 di giovedì 27 luglio 2023 (termine perentorio). Tutte le informazioni relative ai criteri di assegnazione, alla modulistica e alle modalità di presentazione della domanda si possono trovare sul sito del Comune di Ancona, al link https:www.comuneancona.itriapertura-bando-borse-di-studio-a-s-2022-2023-scadenza-27-luglio-2023. Per ulteriori informazioni si può telefonare al numero 071 222 5016.

Il Comune ricorda inoltre che è attivo a Palazzo del Popolo, all’Urp, un servizio di raccolta e autenticazione delle firme dei cittadini per proposte di legge di iniziativa popolare e per referendum abrogativi; il servizio viene effettuato dall’Ufficio Relazioni con il Pubblico dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, il martedì e giovedì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.