Bretella addio: persi i fondi per la nuova strada

La bretella tra l’ultima rotatoria di via Sbrozzola a Osimo e via Ancona (altezza della Imt) rientrava nei tre milioni e centomila euro che lo Stato aveva assegnato alla Regione. L’ex governatore Luca Ceriscioli li aveva "riversati" a Osimo proprio per il progetto viario che si innesta nell’ambito della viabilità di adduzione al nuovo Inrca all’Aspio di Camerano in corso di costruzione (comprende anche la rotatoria davanti al Cargopier già realizzata). Rientrava appunto, perché quei soldi, tanto attesi e cercati, adesso non ci sono più.

La commissaria Grazia Branca (che in questi giorni sta incontrando cittadini, enti e associazioni, da ultimo i Lions) ha confermato che ormai sono stati persi. Si trattava di fondi ministeriali che passano per il bilancio regionale finalizzati appunto alla viabilità attorno al nuovo Inrca che il Comune doveva appaltare. Era esattamente un anno fa quando il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti inviò una lettera al Comune in merito ai fondi per la bretella per i quali poche settimane prima era stata chiesta una deroga, come concordato dalla Regione dopo un’udienza davanti al Tar.

Nel testo pervenuto c’era un capoverso di dubbia interpretazione per il Comune che richiedeva un ulteriore approfondimento per essere certo che quei 2 milioni e 485mila euro fossero effettivamente ancora a disposizione della Regione che nel 2019 li aveva impegnati per il Comune appunto. Aldilà di questo, la "palla" era passata alla Regione, l’unica che avrebbe dovuto chiedere una proroga al Mit dato che il Comune, appunto, per diversi motivi aveva sforato la scadenza per appaltare l’intero progetto.

Nessuna comunicazione è pervenuta però, secondo quanto riferito dalla commissaria, e Osimo si è vista sfumare davanti agli occhi, durante il periodo elettorale e seguente, quel bel finanziamento. Sarebbe stato un tratto molto importante. Così come gli altri già realizzati, per garantire una viabilità più regolare e agevole già oggi, non solo quando il nosocomio sarà operativo.

Il nuovo sindaco potrebbe avere il compito di rimettere mano a tutto dall’inizio ma con scarse probabilità di riuscita considerati i tempi sforati. E restando in tema di viabilità, la commissaria Branca in queste ore ha istituito il divieto di transito per i veicoli con larghezza superiore a 2,2 metri in via Soglia in pieno centro storico dove nel tempo diversi camioncini sono rimasti pericolosamente incastrati.

Silvia Santini