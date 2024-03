Buco alla parete dello spogliatoio delle donne: polizia nel centro sportivo

Ancona, 1 marzo 2024 – Un buco sospetto nel muro dello spogliatoio delle donne fa intervenire la polizia in un centro sportivo del capoluogo dorico. L’arrivo di due pattuglie delle volanti è stato determinato dopo la segnalazione fatta questa mattina da una cliente che ha chiamato il 112.

Aveva notato da diverse settimane quel foro, vicino agli armadietti, senza capirne il motivo. Si è insospettita che qualcuno, dalla parte opposta, potesse usarlo per sbirciare dentro. Gli agenti, arrivati attorno alle 9.30, hanno controllato dove conducesse quel piccolo pertugio, grande quasi due centimetri, e hanno visto che dava su un magazzino alle spalle della reception e ad utilizzo del personale dipendente.

Verosimilmente poteva essere usato per guardarci attraverso perché era ancora aperto quando sono arrivati gli agenti. I poliziotti hanno identificato sul posto il titolare della struttura e l’attività del centro non è stata interrotta. Sono in corso accertamenti per capire chi lo abbia fatto e per quale motivo e soprattutto se sia stato usato per guardare dentro lo spogliatoio delle donne. La cliente è andata in questura per sporgere denuncia.

Dal centro sportivo fanno sapere che non erano a conoscenza del buco e quando la cliente lo ha segnalato oggi era coperto dietro una pila di mattonelle e dentro c’era inserita della stoffa pressata.