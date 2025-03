Campeggio "La Torre". Una corsa contro il tempo. Ma intanto ci sono le tariffe

Campeggio ‘La Torre’, il 2025 sarà un anno di transizione. In attesa di affidare la gestione decennale alla società che presenterà l’offerta di servizi migliore, il punto interrogativo resta uno: il nuovo gestore sarà in grado di aprire il suggestivo campeggio adagiato sulla baia di Portonovo già dal 1° maggio? Stando a quanto riferito al Carlino dall’assessore al turismo Berardinelli pochi giorni fa, l’appalto decennale a 3 milioni di euro (questo il valore attribuito) verrà assegnato entro Pasqua dopo l’analisi delle 15 (forse qualcuna in più) offerte presentate con la manifestazione d’interesse scaduta alcune settimane fa.

Il bando prevede semplici manutenzioni ordinarie per la stagione 2025 e un progetto più virtuoso di potenziamento della struttura per arrivare a un campeggio a ‘Tre stelle’ dal 2026, ma con poco più di due settimane a disposizione l’apertura del camping ‘La Torre’ sarà garantita? Attualmente il sito è rimasto nelle stesse condizioni in cui l’hanno lasciato i vecchi gestori anche dopo aver ospitato una produzione cinematografica che ha girato delle scene proprio a Portonovo. Riattivare in maniera quanto meno decorosa il campeggio appare opera davvero ardua, a meno che non si decida di fare un lavoro di puro maquillage o facendo slittare l’apertura di 15-30 giorni.

Intanto sono state pubblicate anche le tariffe, al netto di piccole modifiche rispetto a quelle della passata stagione. Le novità partiranno dal prossimo anno. Per gli stagionali anconetani la tariffa è di 3mila euro dal 1° maggio al 30 settembre per 3 adulti, piazzola camper/roulotte, posto auto e luce a cui aggiungere 240 euro per ogni ulteriore componente adulto (115 euro per ogni bambino da 2 a 10 anni e 110 euro per ogni animale domestico). Per il semi-stagionale dal 1° maggio al 31 luglio, con le stesse caratteristiche, la cifra scende a 1.600 euro. La tariffa a notte in alta stagione sarà di 9 euro a persona (5 euro in bassa, 6,50 in media), per un camper/roulotte serviranno 13 euro al giorno in alta stagione mentre una tenda in piazzola grande costerà 11 euro e 8,50 euro in quella piccola.

Lo scorso anno sono stati sorteggiati 30 posti per gli stagionali completi tra i tanti che hanno presentato richiesta, mentre altri hanno fatto il semi-stagionale e poi pagato il mese di agosto a parte. Per il 2025 non è ancora chiaro quanti saranno a i posti a favore degli stagionali, praticamente tutte famiglie anconetane. Una tradizione che va avanti da decenni al campeggio ‘La Torre’.