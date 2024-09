Cantieri e code infinite. Rivoluzione sull’Asse: gli anconetani stanno maledicendo il summit

Il G7 Salute: una vetrina per Ancona, ma rischia di essere anche una maledizione per gli anconetani. Sono giorni di totale caos della viabilità e della sosta in alcune zone del capoluogo, almeno quelle interessate dai lavori per rifarsi il trucco in vista dell’evento planetario che il Governo ha voluto si svolgesse ad Ancona. A cascata, tuttavia, le conseguenze, a volte pesantissime, stanno coinvolgendo gran parte del territorio comunale. Dopo anni di abbandono ci voleva il G7 Salute per mettere mano all’Asse Nord-Sud, ma con i lavori urgenti in corso negli ultimi giorni e forse fino a fine mese, entrare e uscire dalla città è un’impresa. Code e rallentamenti infiniti lungo l’Asse, strade alternative intasate e la pazienza degli automobilisti che sta venendo meno. I disagi provocati dai lavori sull’Asse coinvolgono ovviamente via Bocconi, una vera e propria camera a gas soprattutto al mattino, la galleria del Risorgimento e tutto il centro. Altra zona problematica è quella degli Archi e da qualche giorno anche del Mandracchio dove la viabilità è stata stravolta per rifare una pavimentazione stradale ridotta a un colabrodo. In via Marconi il nuovo asfalto è stato posato da una decina di giorni e soltanto parte della segnaletica orizzontale è stata realizzata a causa del maltempo. È una corso contro il tempo per arrivare pronti alla prima decade di ottobre quando la salute mondiale di discuterà alla Mole Vanvitelliana. Tornando all’Asse Nord-Sud, ieri mattina sono stati chiusi l’ingresso con direzione centro da via Borselllino (Baraccola); la corsia di marcia di destra dall’ingresso dell’asse (direzione centro) fino allo svincolo di Brecce Bianche; l’ingresso (direzione centro) da Brecce Bianche mentre l’uscita Brecce Bianche (direzione centro) è percorribile pur essendo all’interno dell’area di cantiere. Nel pomeriggio è stato chiuso l’ingresso direzione centro dalla Statale 16; inoltre interventi sulla corsia di sinistra tra l’ingresso per la Baraccola fino a Brecce Bianche. Cartelli gialli con indicazioni relative alle deviazioni sono presenti lungo i percorsi alternativi e consentono una viabilità fluida.

Oggi sono previsti altri interventi sull’Asse direzione centro tra lo svincolo Università e Vallemiano. I lavori potrebbero proseguire anche domani. Per la prossima settimana, meteo permettendo, sono previsti lavori analoghi in via Bocconi. Da oggi, infine, cominceranno i lavori di ripristino del guardrail nei tratti incidentati nella carreggiata direzione Sud, mentre domani è prevista l’installazione di un presidio di sicurezza all’altezza dell’ingresso dell’asse attrezzato direzione Baraccola svincolo Vallemiano: "L’obiettivo è quello di risanare questo importante asse viario sia dal punto di vista formale, per consentire non solo un accesso decoroso alla delegazione del G7 Salute ma perché sia fruito nel migliore dei modi dall’intera cittadinanza" ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici, Stefano Tombolini. Tutti lavori necessari, ma che non risolvono di certo il problema delle strade ad Ancona: molte sono piene di buche, il maltempo ha peggiorato e molto la situazione. Grossi disagi anche a Torrette ieri mattina per il nuovo asfalto in via Conca.