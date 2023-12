Capodanno: il programma dello show

È iniziato il conto alla rovescia per "Ancona che brinda". Dalle ore 21.30 di domani parte il grande Capodanno ad Ancona in piazza Cavour; dalle ore 21.45 alle ore 23, il concerto degli Ex Otago, dalle 23 esibizione Max Giusti e brindisi augurale con le autorità; a seguire e fino all’1.30 Veronica Key con dj set per salutare ballando il nuovo anno. La ruota panoramica sarà aperta il 31 dicembre fino alle ore 22. Il palcoscenico scelto è quello di piazza Cavour che a partire dalle 21.45 vedrà esibirsi gli Ex-Otago iconico gruppo musicale indie pop nato a Genova nel 2002. Alle 23, sarà la comicità di Max Giusti, accompagnato da una band, ad intrattenere la piazza e a brindare con il pubblico alla mezzanotte. Cabarettista, imitatore, conduttore televisivo e radiofonico di origini marchigiane, il suo spettacolo sarà un’ora di performance tra sketch e momenti di varietà. Il proseguo della serata sarà affidato ai dj e vocalist di Superstar Party Disco con le tracce musicali degli anni Settanta, Ottanta e Novanta mixate da Davide e Diego Domenella insieme a Claudio Ricotti e con la voce di Veronica Key accompagnata dal rapper marchigiano Stylo Aka Space, freestyler, che si esibirà con un suo corpo di ballo.

I varchi d’accesso a piazza Cavour saranno quelli classici della piazza, da lato corso Garibaldi, corso Stamira, e lato bus. Saranno tutti presidiati dal personale della sicurezza che controllerà zaini e borse e soprattutto eventuale detenzione di contenitori di vetro che saranno sequestrati. Per raggiungere la festa è consigliato usare i mezzi pubblici, soprattutto delle navette gratuite dedicate che collegano diversi parcheggi della città al centro. Oltre agli Archi e Tavernelle anche il parcheggio dello Stadio Del Conero sarà collegato da bus navetta (per tutti i dettagli, consultare il sito del Comune di Ancona).