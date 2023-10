Cart, al via la stagione espositiva:. Carlo Cecchi con "Bianco ombra"

Prende il via oggi la nuova stagione espositiva nel rinnovato Cart – Centro documentazione ARTe contemporanea di Falconara, spazio civico espositivo e museale che la giunta del sindaco Stefania Signorini ha inteso rilanciare per proseguire un iniziale percorso di grandi mostre ed eventi cominciato fin dal 2009. Dopo la ‘prima’ assoluta dedicata agli artisti Paolo Benvenuti e Stefano Tonti, da oggi al 31 ottobre il Cart presenta la personale di Carlo Cecchi, intitolata ‘Bianco ombra’. Come scrive Michele Ainis "lo sguardo diritto, piantato sulla faccia delle cose è la qualità dei filosofi, degli storici, dei biologi, dei fisici, insomma delle scienze umane e delle scienze esatte. Ma l’artista no, lui ha uno sguardo laterale. Si mette di sguincio, per illuminare il mondo nei suoi angoli nascosti. E in questa rappresentazione obliqua, in questo suo linguaggio allusivo o evocativo, l’arte raffigura la realtà attraverso l’irreale. Consegnandoci altresì una verità, o almeno quel poco di verità cui possiamo attingere nei nostri percorsi esistenziali". "Poi c’è Carlo Cecchi – prosegue Ainis - pittore visionario e stralunato. In quest’ultimo lavoro, ‘Bianco ombra’, come se esistesse un’ombra bianca, che neghi la sostanza scura d’ogni ombra, il suo sguardo è posteriore, non frontale e laterale. Assume per pretesto un’opera famosa: il Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo. Dopo di che la rovescia come un guanto, la gira all’incontrario. E il realismo crudo del pittore piemontese si converte in un segno onirico, sfumato nei tratti e nella folla di corpi disegnati a carboncino. Onirico e reale: "Siamo fatti anche noi della materia di cui sono fatti i sogni", diceva Shakespeare.