"Casa albergo per anziani chiusa. Mancano strutture per accoglierli"

"Quale futuro per la casa albergo per anziani? Non c’è più una struttura per accoglierli e tutto è avvenuto nel massimo silenzio e senza che nessuno abbia mosso una parola".

Ad andare all’attacco sulle decisioni della nuova giunta guidata dal sindaco Daniela Ghergo è l’ex coordinatore di Forza Italia Olindo Stroppa. "Vedo i nostri amministratori fare continui selfie per inaugurazioni o inizio lavori con le facce sorridenti – rimarca Stroppa - . Mi piacerebbe vederli con le facce piangenti avanti la porta della casa Albergo. Mi nasce spontaneo un pensiero: giustamente i fabrianesi si sono indignati per la necessaria messa a norma del nostro meraviglioso palasport, sono nati comitati, abbiamo assistito a numerose proteste. Ora la nostra comunità sta vivendo un altro gravissimo problema, sicuramente più grande della riapertura del palasport. La casa albergo situata in piazza Manin ha chiuso i battenti, sembra per mancanza di fondi e per debiti pregressi. Non mi interessano le motivazioni, quello che mi preme è riflettere su un grave problema per i nostri anziani autosufficienti: non c’è più una struttura per accoglierli e sono costretti ad emigrare in strutture di altri Comuni. Tutto è avvenuto nel massimo silenzio e senza che nessuno abbia mosso una parola di sdegno. Forse la partita di basket (sport che amo ci tengo a ribadirlo) - conclude amareggiato - è più importante dei nostri anziani".