Cinghiali in strada a Capodimonte, raffica di avvistamenti al tramonto: residenti preoccupati

Ancona, 28 aprile 2024 – Cinghiali a Capodimonte. Iniziano ad essere numerosi gli avvistamenti degli ungulati che si sono spinti fino a Largo Casanova e piazza San Gallo. Che sia tornato Alan, il cinghiale che lo scorso anno ha fatto tenere chiuso il parco per 41 giorni? Se è lui ha messo su famiglia perché i cinghiali avvistati erano almeno in tre, poi ci sono stati anche avvistamenti solitari. È da metà aprile che corre il tam tam, anche sui social, di avvistamenti che mettono in guardia i residenti dei quartieri Capodimonte e Cittadella. Lunedì è stata una donna a trovarsi difronte un grosso cinghiale, vicino a Largo Casanova, un punto panoramico che permette di vedere il porto e la Mole dall’alto. Mancavano pochi minuti alle 21 quando l’animale si è fatto vivo all’incrocio tra la discesa del gas e l’inizio di via Circonvallazione, appena sotto il maneggio. Ha saltato il muretto della scarpata e una vettura che faceva manovre per svoltare su via Circonvallazione se lo è trovato di fianco. Mercoledì, sullo stesso punto i cinghiali apparsi sono stati due e un residente è riuscito a fotografarli. Erano le 19.50, i due animali gli hanno tagliato la strada in via Circonvallazione per poi attraversare via Raffaello Sanzio e dileguarsi tra la vegetazione. Uno era bello grande. Venerdì altro avvistamento, questa volta una famigliola al completo, due cinghiali grandi e uno piccolo, un cucciolo. L’orario sempre al tramonto e vicino Largo Casanova. Passavano diverse automobili a quell’ora e più volte hanno rischiato di investirli.

Una situazione di pericolo per cui c’è anche chi ha chiamato la polizia locale per segnalare il problema. A dicembre 2023 il Comune era intervenuto con una super trappola posizionata tra la Cittadella e la sede della Regione, per catturare i cinghiali che erano stati avvistati in zona in più occasioni. Il sindaco Daniele Silvetti aveva firmato l’ordinanza specifica per la salvaguardia della pubblica incolumità che autorizza a procedere al trappolamento dei cinghiali in area urbana. Il tutto attraverso l’attuazione di un progetto proposto dall’Associazione U.R.C.A. Marche (Unione regionale cacciatori appennino) e approvato con delibera della giunta comunale. La super trappola fino ad ora ha catturato solo 5 esemplari. Il sistema consentirebbe di catturare interi branchi che una volta dentro non possono più uscire. I cinghiali vengono poi soppressi attraverso un sistema che prevede la telenarcosi e la successiva eutanasia.

Il problema degli ungulati nel centro urbano va avanti da più di un anno e riguarda anche altre zone della città, dal Pincio a Borgo Rodi fino a via Angelini dove c’è chi se li è trovati sotto casa e nei giardini. Branchi numerosi anche fino a 8-10 esemplari. Alan era stato avvistato dentro il parco della Cittadella e quando è stata piazzata la trappola per prenderlo se ne era andato passando da una rete divelta.