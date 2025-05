Cocaina e hashish nascosti anche in casa. Arrestato a Camerano

Torna a casa a piedi e i carabinieri lo trovano con due involucri di cocaina del peso di 24 grammi. Uno era ben sigillato, sottovuoto, probabilmente pronto per essere venduto. Per l’uomo 61 anni, invalido e pensionato, è scattato l’arresto per detenzione si sostanza stupefacente ai fini dello spaccio. Le manette risalgono a martedì mattina, in una via centrale di Camerano. I carabinieri lo stavano tenendo d’occhio da un po’ e quando hanno visto che era uscito per poi tornare subito a casa si sono insospettiti e lo hanno perquisito trovando la cocaina. Poi hanno voluto controllare anche l’abitazione, che si trova nelle vicinanze a dove è stato fermato per controlli, e in casa c’erano diversi spinelli già confezionati, sopra il comodino della sua camera da letto insieme a 15 grammi di hashish. Il pensionato, già noto alle forze dell’ordine, ha ammesso che la droga era la sua ma per uso personale, non per spacciarla. In casa c’era anche la madre, estranea ai fatti. Quando ha visto arrivare i carabinieri, con il figlio, li ha lasciati entrare incredula di quanto stava avvenendo. Nella camera del 61enne c’era anche materiale per tagliare la cocaina e ricavane diverse dosi. In tutto aveva più di 40 grammi di droga. La sostanza stupefacente è stata sequestrata e il 61enne messo ai domiciliari in attesa della convalida che si è tenuta ieri mattina in tribunale, ad Ancona. La giudice Maria Elena Cola ha convalidato l’arresto rimettendolo libero perché di fatto incensurato. Era difeso dall’avvocato Paolo Casaccia.