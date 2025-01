Codice della strada: incontro con i cittadini

Sono stati i cittadini a manifestare confusione sulle novità introdotte alla guida e non solo. Per questo la Polizia locale di Numana ha organizzato un incontro aperto a tutti per aiutare la cittadinanza a comprendere le norme della recente riforma del Codice della Strada che ricadono sugli utenti. L’evento si terrà domani pomeriggio alle 18 nella biblioteca del palazzo comunale in piazza del Santuario. Parteciperà il sindaco Gianluigi Tombolini. Presente il comandante della Municipale Roberto Benigni che relazionerà al pubblico.