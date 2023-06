Come non accontentarsi Incontro con Crepet

Stasera alle 21.30 Paolo Crepet parlerà di "Come non accontentarsi", con introduzione a cura di Agnese Testadiferro. Al Palabaldinelli di Osimo, una delle più illustri figure del panorama culturale italiano, psichiatra, sociologo e scrittore di numerosi libri, tiene una conferenza con le sue brillanti teorie riguardanti la motivazione ed il suo percorso anche faticoso composto da azioni rivolte alla conquista e all’obiettivo da perseguire con tenacia per non accontentarsi, proprio come recita il titolo dell’incontro, delle cose facili o che non ci soddisfano abbastanza, aprendo anche il lato del non arrendersi di fronte agli ostacoli ma proseguire nella finalità ultima, realizzare i propri sogni. L’intervento del dottor Crepet è collegato a moltissimi suoi libri tra i quali l’ultimo, "Lezioni di sogni", ma anche "Passione" e "Impara a essere felice", "Il coraggio" e molti altri, libri che a fine serata saranno anche disponibili per l’acquisto. L’evento ammette solo posti seduti, il pubblico verrà accettato fino ad esaurimento sedie.