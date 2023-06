Commise diversi furti tra Ancona e Perugia: finisce in carcere

Negli anni scorsi aveva commesso furti nelle province di Ancona e Perugia ora, dopo il processo, si è visto bussare alla porta dai carabinieri che lo hanno portato in carcere per espiare la pena. Si tratta di un quarantenne residente ad Arcevia. Nei giorni scorsi i militari l’hanno portato nel carcere di Montacuto ad Ancona. Il quarantenne, condannato in via definitiva, dovrà espiare una pena di oltre tre anni di reclusione per furti commessi nelle province di Ancona e Perugia negli anni scorsi.