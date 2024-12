Comunità energetica col Comune

È stato presentato ieri lo sportello Cer (Comunità energetiche rinnovabilii) del Comune di Senigallia, un’occasione per concretizzare e diffondere i principi della reale sostenibilità energetica e ambientale. "Abbiamo voluto lanciare un segnale – dichiara l’assessore Elena Campagnolo – di disponibilità e proattività del Comune a stimolare e addirittura poter far parte di Comunità CER aperte a tutti i cittadini, a tutti gli operatori agenti sul territorio, senza preclusioni e, anzi, creando le opportunità per la massima conoscenza e accessibilità possibile al Modello della CER che si potrà realizzare in rioni, quartieri, frazioni, aree artigianali e commerciali". Un progetto partito un anno fa che ora è pronto a decollare e che consentirà ai senigalliesi che vorranno farne parte, di evitare lo spreco legato al trasporto di energia che sarà prodotta e ridistribuita in loco mediante gli impianti, già attivi o che saranno installati nella zona dove sono presenti immobili o aziende che, attraverso il Cer, potranno usufruirne.

Un "indirizzo strategico" impegnativo, perché il Comune di Senigallia si è assunto l’onere di organizzare una struttura di ascolto, di risposta, di accompagnamento curata dal professor Roberto Fazioli. "Il Cer consente di poter accantonare un disavanzo (energia non utilizzata) che potrebbe essere ridistribuito a quelle famiglie che necessitano di un sussidio – spiega –, quello di Senigallia credo sia l’unico caso in cui il Cer ha alle spalle un Ente, una garanzia per i cittadini che potranno chiarire ogni dubbio attraverso il portale dove troveranno subito le risposte, ma anche negli incontri con le comunità che verranno predisposti dal mese di gennaio". A fare capo al Cer ci sarà Senigallia Servizi.

s. s.